Senado aprueba declarar emergencia por dengue, pese a postura contraria de Salud

El tratamiento y aprobación del texto se dio este martes durante una sesión extraordinaria convocada por la Comisión Permanente del Congreso, ya que actualmente se está de receso parlamentario. El documento debe ser ahora analizado en Diputados.

Durante el estudio de la normativa, varios legisladores criticaron la posición del ministro de Salud, Julio Mazzoleni, de no apoyar la declaración de emergencia y además no haber tomado acciones contra la epidemia hace meses.

El legislador Eusebio Ramón Ayala, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), fue el más duro con el secretario de Estado y manifestó que el ministro desconoce sus "obligaciones".

Nota relacionada: Convocan a sesión extra por financiamiento político y emergencia sanitaria

"Estamos en estado de guerra total, tiendas de campaña, personas que no pueden ser atendidas. Teniendo todas las leyes que le obliga a tomar el liderazgo, (Mazzoleni) no lo tomó. Esto raya la impertinencia", manifestó.

"No puede decir 'no voy a cumplir la ley'. No sabe de Salud Pública y no sabe de sus obligaciones. Él cree que el país está bien porque dice que el Ministerio de Salud está trabajando en su máxima capacidad sin haber sido superado", señaló en otro momento.

Esta postura fue acompañada por varios de sus colegas de diferentes bancadas. El único senador que señaló no estar a favor de la declaración de emergencia fue Enrique Bacchetta, del Partido Colorado.

Lea más: Senadores tienen en sus manos rectificar la ley de financiamiento

Antes de llevar a votación la propuesta y luego de un extenso debate, Desirée Massi decidió leer en plenaria una nota remitida por el director general de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, que la enojó.

“No se declaró emergencia en 2013, cuando fue virulenta, y sí en 2016, en campañas electorales. Se quiere abrir el grifo para las elecciones municipales”, decía el texto que leyó la senadora, quien luego exigió disculpas del funcionario.

De acuerdo a la interpretación del legislador Víctor Ríos, del PLRA, con eso se daba a suponer que “el presupuesto de la declaración se iba a habilitar para el uso en las elecciones municipales”.

Lea también: Salud insiste en que no hace falta declarar emergencia por epidemia de dengue

El político colorado, Silvio Ovelar, en seguida salió al paso y manifestó que era errada esta afirmación.

Según el último informe de Salud, son 1.700 los casos confirmados de la enfermedad y 57.000 sospechosos. Además, hubo al menos seis muertes por dengue y se cree que febrero será el mes en que se alcanzará el punto más crítico de la epidemia actual.

La cantidad de personas que acuden a los hospitales hace que la atención se demore mucho tiempo. Esto provoca el enojo de los pacientes y familiares que van en busca de atención médica.