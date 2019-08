Seccionaleros se movilizan hoy contra el juicio político

El objetivo es que la organización alcance a todos los departamentos del país.

Este anuncio se realiza en medio de la crisis política desatada por la firma de un acuerdo secreto para la compraventa de potencia de Itaipú por parte la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), cuestionado por ser lesivo a los intereses del país y por representar un sobrecosto de USD 250 millones hasta el año 2022.

Los partidos de la oposición encabezan la presentación de un juicio político contra los mandatarios, en tanto que el Ministerio Público inició una investigación penal y varios sectores ciudadanos realizaron manifestaciones en los últimos días en protesta de lo que consideran una traición a la patria.

Por su parte, el senador Juan Carlos Galaverna dijo que la movilización es autoconvocada y que partió de las bases coloradas. Se espera, según indicó, la presencia de más de 10.000 personas.

Mientras que también, por su lado, jóvenes del movimiento Colorado Añetete convocan a una manifestación por el mismo motivo, “en defensa de un Gobierno legítimamente constituido”.

La situación, además, involucró a Mario Abdo Benítez, cuando salieron a la luz algunos mensajes de WhatsApp con el entonces titular de la ANDE, Pedro Ferreira.

En esos textos el mandatario pidió firmar el acuerdo, pese a las advertencias del entonces titular de la empresa estatal, quien presentó su dimisión al cargo por negarse a refrendar dicha acta bilateral.

Están afectados también el ministro de Hacienda, Benigno López, y autoridades que a raíz de esto renunciaron a sus cargos, como el ex canciller Luis Alberto Castiglioni, el ex embajador Hugo Saguier Caballero, el ex director de Itaipú José Alberto Alderete, entre otros.

El domingo, Abdo Benítez declaró por siete horas ante la Fiscalía, mientras que Velázquez hizo lo propio ayer por más de seis horas. Aún no hay imputados y el hecho punible no fue configurado.