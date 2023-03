Se pone en marcha la fiesta del Nacional de salonismo

La ceremonia de inauguración central será en el estadio Juan Bautista Agüero de Caacupé, correspondiente a la Serie B, desde las 21:30. Previamente, desde las 20:00, dirimen Presidente Franco vs. Encarnación y cierran Caacupé vs. Santa Rosa del Aguaray (22:00).

En el Nicolás Léoz de Itauguá por la Serie A, los compromisos, el primero desde las 20:00, serán: Villa Hayes vs. Coronel Oviedo e Itauguá vs. Fernando de la Mora.

En el José Meza de la ciudad de Ñemby por la Serie B: Tebicuary vs. Carmen del Paraná y Ñemby vs. San Antonio.

En el Estadio Bicentenario de la localidad de Ypacaraí por el Grupo D jugarán: Altos vs. San Pedro e Ypacaraí vs. Paranaense. En esta última sede, en caso de presentar fenómenos climáticos, los duelos se trasladarán al Estadio Municipal de San Bernardino, ya que el Estadio Bicentenario no es techado, a manera de cumplir el calendario establecido.