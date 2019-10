Se graduó vendiendo diarios y podrá trabajar en el Ministerio Público

En conversación con Última Hora, el joven explicó que es oriundo de Encarnación, Itapúa, donde trabajó desde los 7 años como cuidador de autos. Luego, viajó con su madre y sus tres hermanas a Presidente Franco, donde trabaja como canillita.

Jorge comentó que es hijo de madre soltera y tanto ella como sus hermanas son el pilar de su vida y su motivación. “Ellas siempre me motivaron, siempre me dicen que soy su orgullo”, relató.

Su historia conmovió a miles de personas e incluso llegó hasta los integrantes del Gabinete de la Fiscalía General del Estado. Jorge fue contactado por ellos y este martes se reunió con la fiscala Sandra Quiñonez, quien le propuso integrar el plantel del Ministerio Público.

“Con mi mamá y mis hermanas nos abrazamos y llorarnos. Sabemos que en nuestro país tener un título no te garantiza el trabajo. No esperaba que me venga esta propuesta”, dijo emocionado.

Jorge Cabral explicó que buscará tener éxito en su nuevo trabajo y su siguiente objetivo es darle una casa propia a su madre.

“Hace años que vivimos en alquiler. De a poco, quiero construirle una casa a mi mamá. Ella es mi único ejemplo en la vida. La vi llorar cuando no había comida en la mesa y siento mucha gratitud”, expresó.

Jorge no quiso dejar pasar la oportunidad para dar un mensaje a los jóvenes: “Hay que tomar los obstáculos como nuevas oportunidades. El sacrificio es parte del proceso para llegar al éxito”, expresó.

El joven regresará el próximo lunes a Asunción para acercar sus documentos al Ministerio Público, donde le propusieron formar parte del staff de criminalistas. Sin duda, el mejor concurso de méritos de Jorge, es su ejemplo de sacrificio y perseverancia.