Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio serán productores ejecutivos de The Devil in the White City , que será adaptado como serie de televisión.

La serie, basada en hechos reales, narrará los crímenes acontecidos en torno a la Feria Internacional de Chicago de 1893 y se centra en las figuras del arquitecto responsable de la construcción del recinto ferial, Daniel H. Burnham, y el constructor del hotel que se levantó en las instalaciones, H.H. Holmes.

En aquel establecimiento, Holmes diseñó un crematorio, una cámara de gas y un área para diseccionar los cuerpos de sus víctimas.

DiCaprio compró los derechos cinematográficos de la novela homónima de Erik Larson en 2010 y estaba previsto que encarnase a Holmes cuando Scorsese iba a dirigir la película.

Hasta la fecha, DiCaprio y Scorsese han colaborado en Gangs of New York (2002), The Aviator (2004), The Departed (2006), Shutter Island (2010) y The Wolf of Wall Street (2013).

En el futuro tienen previsto volver a trabajar juntos en una película biográfica (biopic) sobre el ex presidente estadounidense Theodore Roosevelt y el thriller Killers of the Flower Moon, cuyo rodaje comenzará el próximo verano.

La trama de esa historia se desarrolla en Oklahoma durante la década de 1920 y gira en torno a los miembros de la tribu Nación Osage, justo tras el descubrimiento de pozos petrolíferos en sus tierras.

Sus integrantes fueron asesinados uno a uno, y el recién creado FBI (Buró Federal de Investigaciones) asumió la investigación del caso sin esperarse la conspiración a la que se iban a enfrentar.