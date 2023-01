Santuario canino ofrece manada terapéutica con 125 perros en Areguá

Vero Busto Tatter, directora de Jagua Renda, explicó que en el santuario los perros viven sueltos, sin cadenas, sin jaulas "hasta que Dios les llame".

Manifestó que en el lugar se reciben visitas con previo agendamiento y van armando grupos. Luego, las personas "salen muy contentas".

Explicó que se llama "manada terapéutica" porque son 125 perros que están irradiando amor sobre un grupo de personas y la energía de la gente se alinea al de los perros. Es por eso que los visitantes salen relajados y felices, según explicó la director al sitio.

Añadió que del espacio las personas salen diferentes y ya no son indiferentes ante el dolor de un animal.

perros 2.jpg El santuario canino cuenta con un arroyo en donde se refrescan los peludos. Foto: Gentileza.

"La mayoría de ellos son mis rescates. Son perros que se me cruzan en mi camino. No puedo ser indiferente, es como que se ponen en mi camino y me piden ayuda. Paro y les ofrezco si ellos quieren venir conmigo. Ellos se suben solitos o me piden upa y vienen", expresó.

Comentó que también hay casos específicos en los cuales adoptó anteriormente, como es el caso de Danesa, que fue comprada cuando cachorra por una familia, y luego, ya no le pudieron tener en su casa, y por ser grande y sorda, la adoptó.

Al ser consultada cómo hace para que los peludos no se peleen entre ellos, Busto Tatter aseguró que es fundamental la educación, realizar ejercicios, la disciplina y sobre todo, brindarles mucho amor.

Comentó que las mascotas tienen su disciplina en sus horarios de levantarse, de comer y de entrar a sus cuchas para dormir.

perros 3.jpg Los perros brindan mucho amor a las personas que van a visitarlos. Foto: Gentileza.

"Cuando hay conflicto entre ellos, se les separa, se les educa y se les corrige a los dos. No se separa la manada, porque ellos adoptan un territorio y defienden su territorio. Al separarse, crean dos territorios en una misma casa y ahí sí empiezan sus problemas. Ellos aprenden a salvar sus diferencias igual que los humanos", expresó.

Vero Busto Tatter mencionó que reciben por donación comida natural todos los días. También hay empresas que les provee de balanceados y se va combinando. También reciben asistencia veterinaria permanentemente.

Actividad para este sábado

Se invita a todas las personas, a partir de las 10:00 de este sábado, para armar un muelle, cortar pastos, abrir senderos y limpiar el monte alrededor del arroyo.

Se necesitan bolsas de basura, machetes, desmalezadora, martillo pata de cabra, hilo náutico y rastrillos.

Se insta a ir cómodos, llevar repelentes y prepararse para una experiencia de voluntariado diferente a todas y sobre todo, llevar mucho amor para dar a toda la manada.

perros 1.jpg Jagua Renda es un santuario animal donde los animales que alberga viven en su estado natural, que es en contacto con la naturaleza. Foto: Gentileza.

¿Cómo ser padrinos de la manada?

Si quieren ayudar a cualquiera de los peludos de la manada, los interesados pueden colaborar con una donación de G. 100.000 de manera mensual.

Las transferencias de dinero se pueden realizar a nombre de Verónica Busto Tatter, C.I. N° 1.138. 858, en Visión Banco, en la cuenta 428.2038.

También se pueden enviar giros Tigo al (0985) 318-344.

En tanto, las visitas al espacio se realizan con previo agendamiento a través del (0971) 695-566.