Salud rechaza propuesta de reemplazo de camas que hizo importadora

“La evaluación jurídica de la situación nos exige en este momento el rechazo de las camas en general, a pesar de que hay una oferta de la empresa de unas camas de muchísimo mayor valor, de muchísima mayor complejidad, pero el Ministerio no las puede aceptar sin exponerse jurídicamente”, argumentó Mazzoleni.

El ministro refirió que ya se encuentran en una rescisión parcial del contrato y que esta situación demuestra que las licitaciones del Estado están sujetas a las leyes y que la única forma de levantar la anulación es cumpliendo con las bases y condiciones estipuladas.

“Ellos (Imedic SA) tienen todavía unos días de plazo administrativo para poder levantar esa rescisión, si presentan los insumos y estos insumos tienen la documentación y las especificaciones técnicas. Si las tienen, los vamos a aceptar conforme al contrato”, apuntó.

Mencionó que en salvaguarda de los intereses del Estado, el Ministerio de Salud no ha aceptado ninguno de los lotes de ítems que tenían problemas documentales o de especificaciones técnicas.

Asimismo, comentó que el Ministerio de Salud no puede acudir al aeropuerto o a una zona donde no está permitida su presencia, pero que esto no significa que no cumpla con el proceso de control.

"No nos corresponde porque nuestro nivel de interacción con las empresas, en el contrato, empieza desde el momento que nos presentan los insumos en el Ministerio de Salud", explicó.

Tras una serie de incumplimientos en el llamado a licitación para la adquisición de equipos e insumos hospitalarios, Imedic propuso al MSP entregar 50 camas eléctricas de terapia intensiva en reemplazo de las que Salud pidió.

El pedido del Ministerio consiste en unas camas manuales para internación de baja complejidad con tres funciones y las que llegaron tienen dos funciones cuyo costo es de G. 4.250.000. Las que ofreció Imedic están en el rango de los G. 16.000.000 cada una.

Mazzoleni indicó que el fortalecimiento del sistema de la salud está en un 40% en general, sin embargo, señaló que este no es un panorama negativo teniendo en cuenta el avance del coronavirus en el país.

Cargamento se había rechazado por no cumplir con pedido

El Ministerio de Salud rechazó toda la carga que llegó desde China el pasado 16 de abril por no cumplir con las especificaciones. Además de las camas se rechazaron 1.423.800 mascarillas quirúrgicas, 5.500 trajes de protección, más otros 10.374 trajes de protección y 6.950 del mismo insumo.

Las empresas encargadas de la llegada de estos productos son Insumos Médicos SA y Eurotec SA, propiedad de una misma familia, que deben abonar alrededor de G. 255.660.000 en concepto de multa por día.

El monto total de la licitación, distribuido entre ambas firmas, es de más de G. 85.220 millones. Mientras que la cartera sanitaria habría pagado alrededor de G. 25.566 millones.