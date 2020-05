MSP no descarta oferta de Imedic y espera llegada de más insumos

En el Ministerio de Salud Pública (MSP) analizan la tentadora oferta hecha por la empresa Insumos Médicos (Imedic SA), en el marco de la rescisión del contrato iniciado por la cartera de Estado, el pasado 28 de abril, por una serie de incumplimientos en el llamado a licitación para la adquisición de equipos e insumos hospitalarios.

En su alegato, Imedic propuso al MSP entregar 50 camas eléctricas de terapia intensiva en reemplazo de las que fueron rechazadas. Salud pidió camas manuales para internación de baja complejidad con tres funciones y lo que llegó tienen dos funciones. “La calidad es buena, pero no cumplía con la especificación técnica comprometida”, explicó el Dr. Julio Rolón, viceministro de Salud. Están evaluando aspectos técnicos y jurídicos. Para Rolón, no habría motivos para rechazar la oferta. Tanto Insumos Estratégicos como Redes y Servicios ya avalaron –dijo– la conveniencia que tendría la aceptación de las camas eléctricas y con mayores prestaciones al precio de una manual. Las que pidió el MSP tienen costo de G. 4.250.000. Las que ofrece ahora Imedic están en el rango de los G. 16.000.000 cada una. El ministro Julio Mazzoleni tendrá la última palabra. “Si el Ministerio acepta, vamos a utilizar. No es que vamos a aceptar para que ellos (Imedic) no queden mal”, refirió sobre la firma de los Hnos. Ferreira que ha sido cuestionada en este tramo. “Finalmente es una oportunidad de comprar algo que cuesta 4 veces más por un buen precio”, afirmó al insistir que la propuesta surgió de la proveedora. Ahora, ¿qué pasa con el resto de los insumos? “Eso hay que analizar porque como son lotes e ítems diferentes vos podés anular uno, aceptar otros; o anular todos o aceptar uno (...) No vamos a poder cerrar ningún acuerdo si ellos, de todos los insumos, no tienen el registro sanitario, la habilitación para que puedan comercializar”, apuntó Rolón. Más equipamientos El viceministro anunció que, mientras tanto, esperan que entre mañana y el martes lleguen los insumos de bioseguridad contemplados en el llamado a licitación N° 39, en el cual se presentaron 25 oferentes y se había hecho de forma paralela –a la convocatoria por vía de la excepción– en la primera semana de abril. “Estamos cubiertos porque justamente lo que hicimos en un principio fue activar otros llamados, uno no puede estar pendiente de uno solo”, afirmó a modo de tranquilizar al personal de blanco. Cada dos días –aseguró– están distribuyendo los elementos de protección a los hospitales. “Lo que más nos tiene obsesionados es la bioseguridad del personal sanitario. Para nosotros es prioridad absoluta dentro de la planificación estratégica del fortalecimiento del servicio”, sostuvo.



Propuesta. La empresa ofreció camas eléctricas para compensar desfase de lo que llegó de China.



Licitación. Desde Salud Pública anuncian que en la semana recibirán más equipos de bioseguridad.



