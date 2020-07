Salud pide a esteños confiar en su estrategia

Pese a que el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, dijo que buscará “revertir la fase 0” el director de Vigilancia, Guillermo Sequera, se mantiene en su postura de mantener la recomendación emitida desde el Ministerio de Salud Pública.

“Pedimos un poco de comprensión a la situación. Los que vivieron la enfermedad y los que trabajan en salud saben de lo que hablo, hay que entender que la propuesta va ayudar a la ciudadanía a que esto no sea una explosión de casos como en el resto del mundo” expresó.

Señaló que desde Salud solo se encargan de llevar los números duros mientras que el análisis del impacto económico lo maneja otro equipo, sin embargo, advirtió que la crisis podría incluso encrudecerse de desencadenarse un escenario sanitario peor.

Respecto al sistema sanitario de la zona, resaltó que la estrategia de hospital integrado entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y la cartera de Salud aportó para fortalecer la atención como no se veía hace años.

Sin embargo, remarcó que hay cuestiones difíciles de solucionar por más inversión económica y tecnología que se implemente, haciendo referencia puntual a la capacidad de recursos humanos.

Al respecto, en contacto con radio Monumental 1080 AM, especificó que ese problema podría avizorarse al poner en funcionamiento el laboratorio para procesar muestras de coronavirus en el Este del país.

Hay cuestiones que por más dinero que tengas no vas a poder solucionar. Lo que más me preocupa es que todavía no se inauguró el laboratorio, pero el problema es que se necesita gente preparada que trabaje 24 horas y no hay tantos recursos humanos

De acuerdo con los datos estadísticos, el 80% de los casos activos de Covid-19 en el país son de Alto Paraná y tienen el 30% del total de internados en el territorio nacional a causa de la enfermedad.

El ministro Julio Mazzoleni mencionó que hay un nivel alto de saturación en cuanto al servicio de atención médica como en el número de camas para internación.

Explicó que hay una tasa promedio de 50 por cada 100.000 habitantes que ya fue superada por el territorio altoparanaense, con 62 por 100.000 habitantes.