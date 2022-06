Asimismo, los ministros Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y Alberto Martínez Simón rechazaron la recusación de este último.

De acuerdo con el documento, el recusante invocó la causal contenida en el artículo 50, numeral 13, del Código Procesal Penal, que dispone que será motivo de separación de los jueces “cualquiera otra causa fundada en motivos graves, que afecten su imparcialidad o independencia”.

"El motivo que afectaría mi imparcialidad lo constituye el hecho de que , al ser miembro originario de la Sala Civil y Comercialidad de la Corte Suprema de Justicia, son únicamente esas materias las de mi especialidad, lo que a su entender implica que carezco de conocimientos jurídicos propios del derecho penal", explicó el ministro al pedido de recusación.

Además se menciona que esta circunstancia podría hacerme incurrir en errores de apreciación objetiva para el tratamiento de la cuestión, lo cual le produce falta de confianza con respecto a mi persona.

El Tribunal dedujo que la presentación del litigante no cumple los requisitos de forma porque se limita a invocar el artículo 50, numero 13 del CPP (cualquier otra causa, fundada en motivos graves que afecten su imparcialidad o independencia) sin mayor fundamentación -no explica ni demuestra la relación del hecho que aduce con la sospecha de la parcialidad o falta de independencia, por lo cual se concluye que solo se pretende apartar al ministro con simples conjeturas sobre situaciones hipotéticas que no han ocurrido.

La semana pasada el juez penal de Garantías Rolando Duarte dispuso el embargo de bienes del prestamista hasta cubrir USD 1.100.000. Igualmente, está pendiente la imposición de medidas cautelares.

Esta causa de los 380 cheques robados del Juzgado del juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, por quebrantamiento de depósito, no tiene responsables.

En el caso se comprobó el robo de evidencias, que estaban en dos sobres y formaban parte de las pruebas contra el ex dirigente deportivo y su hijo Fernando González Karjallo. Los cheques denunciados como robados aparecieron nuevamente en manos del prestamista.

Inclusive, fueron utilizados para continuar el sistema de apriete y amenaza al empresario Alberto Antebi Duarte, en pleno proceso final del juicio contra uno de los González Daher.