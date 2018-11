El año pasado, Rusia prohibió la exhibición de la comedia negra The Death of Stalin después de que funcionarios dijeron que su retrato de la lucha interna del Kremlin tras la muerte del líder soviético era irrespetuosa con las víctimas de las matanzas estalinistas.

El Ministerio de Cultura fue citado por medios rusos diciendo que Hunter Killer no había sido autorizado debido a que no se había enviado a tiempo una copia satisfactoria del filme al archivo cinematográfico estatal ruso. La oficina de prensa de esa cartera no respondió el viernes a pedidos de comentarios.

La película, protagonizada por Gerard Butler y Gary Oldman, muestra un complot en el que el presidente ruso es tomado de rehén por su propio ministro de Defensa.