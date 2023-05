Romeo Santos cantará en Paraguay el 25 de agosto en el Jockey Club

El rey de la bachata vuelve al país para encender la pista y rememorar con el público guaraní sus clásicos cómo Propuesta indecente, Imitadora y Eres Mía. Así como enseñará a bailar con sus nuevos singles de su nuevo álbum Fórmula, Vol.3.

Romeo Santos - Propuesta Indecente (Official Video)

Su gira, Fórmula Vol. 3 - The Tour que incluye Europa y Sudamérica inició en Lima, Perú donde agotó cuatro Estadios Nacional y marcó un hecho sin precedentes en Chile anunciando su octavo Movistar Arena y transformándose en el primer artista en agendar ocho fechas en el recinto. La gira sigue por Argentina donde se presentará el 22 de abril en el Estadio de Velez.

Las entradas están en venta en la Red UTS y tienen un costo de G. 1.680.000 (Vip A), G. 1.470.000 (Vip B y C), G. 1.260.000 (Oro A), G. 1.050.000 (Oro B y C), G. 840.000 (Plata A), G. 630.000 (Plata B y C), G. 505.000 (Campo Vip, preferencia A y B), G. 335.000 (Campo) y G. 295.000 (Platea A y B). El concierto es una producción de Fenix Entertainment.

La organización mencionó que las más de 12 mil entradas ya adquiridas para la fecha anterior tendrán total validez para la presentación del próximo 25 de agosto. No obstante, las personas que deseen el reembolso de sus tickets, pueden acceder al mismo comunicándose vía redes sociales con la Red UTS

Los tickets para el gran concierto de Romeo Santos continúan a la venta en todos los puntos de Red UTS. Además, para el beneficio de todos sus fans, con Tigo Money el público accederá a un 30% de ahorro con un código promocional, pagando con cualquier medio de pago en todos los puntos de venta de Red UTS válido para todos los sectores. Dicha promoción estará vigente hasta el 31 de Mayo.

Detrás de un rey

Romeo es llamado el rey de la bachata por convertir un género basado en la República Dominicana (de donde es su padre - su madre es de Puerto Rico) en un género mezclado que ha expuesto al mundo el sonido culto con su crianza en la ciudad de Nueva York.

A lo largo de su carrera, ha conseguido que artistas internacionales de primer nivel se unan a su género de bachata, como Usher, Drake, Lil' Wayne, Akon, Nicki Minaj, Carlos Santana, Marc Anthony, Don Omar y muchos más.

Es uno de los fundadores del galardonado grupo Aventura, qué juntos cambiaron el género de la bachata para que no fuera tradicional, siendo spanglish y fácil de entender.

Hace unas semanas, el cantante, compositor, productor e ícono mundial del género y de la música latina en general, sorprendió a sus fans con el artístico y emotivo videoclip de Solo Conmigo, canción que forma parte del último álbum de Romeo.

Romeo Santos - Solo Conmigo (Official Video)

El video musical representa el aspecto visual más íntimo, personal y socialmente ilustrativo de Romeo en toda su carrera. El tema lleva a los fans de Romeo a través de la conexión de un amor no revelado y profundo sin que el mundo lo vea.

En septiembre de 2022, se convirtió en el artista latinos más escuchados en Spotify, luego del lanzamiento de su último álbum como solista, el cual fue reconocido como uno de los 100 mejores álbumes de 2022 y uno de los 50 mejores álbumes latinos de 2022 por la revista Rolling Stone.

Fórmula, Vol. 3 recibió la aclamación mundial por sus éxitos: Sin Fin, donde colabora el cantante Justin Timberlake , El Pañuelo junto a Rosalía, Me Extraño junto a Christian Nodal, Bebo, Sus Huellas y el más reciente SIRI junto al artista urbano dominicano Chris Lebrón, que se convirtió en el tema más buscado en República Dominicana en las plataformas Spotify y Apple a horas de su lanzamiento.

Además, Rolling Stone En Español reconoció Fórmula Vol. 3 como uno de los 22 mejores trabajos y la revista Billboard también consideró el álbum como uno de los 50 mejores discos de 2022.

Actualmente, el último álbum es multi-platino por sus ventas con más de 1.1 billones de streams. El primer single del álbum, Sus Huellas alcanzó el status de 4 veces platino.

Así también, su sencillo Sin Fin, es disco de platino. Este single es la primera canción enfocada al género de la bachata para Timberlake; una fórmula que Romeo es conocido por colaborar con artistas americanos de la corriente principal con sus sonidos infundidos de bachata, R&B, Hip-hop y urbano latino.