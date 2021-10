Recuerdan prestar atención a niños con estrabismo u ojo desviado

La ambliopía, “es la deficiencia visual de un ojo principalmente, o en raras ocasiones de ambos ojos; y es debido a que se detiene el desarrollo visual normal por alguna causa, durante la primera infancia. Es la principal causa de la disminución visual en los niños”, explicó la doctora Raquel Wattiez, presidenta de la Sociedad de Oftalmopediatría y Estrabismo del Paraguay.

Esta deficiencia se conoce comúnmente como "ojo vago o perezoso" y sus causas más frecuentes son el estrabismo, también conocido como ojo desviado, y los vicios de refracción como la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía.

“Es muy importante estar atento, ya que es difícil para los padres darse cuenta cuando el niño no ve. El niño generalmente no se queja de que no ve bien y tampoco sabe cómo ve. Por tal motivo se deben realizar las evaluaciones oftalmológicas de rutina. La primera revisión debe iniciarse en el recién nacido, y continuar durante toda la infancia”, instó.

Los padres y adultos deben tener en cuenta los síntomas más frecuentes: Desviación del ojo, entrecerrar los ojos, inclinar la cabeza, mala percepción de la distancia y profundidad; y muchas veces problemas en el colegio, dificultad en el aprendizaje, deficiencia en la lectura, escritura y falta de atención.

“También es importante tener en cuenta cuando existen antecedentes familiares de enfermedades oculares porque los niños pueden heredar esas afecciones”, advirtió.

Otro punto a tener en cuenta como factores de riesgo relacionados con la ambliopía, son el nacimiento prematuro, tamaño pequeño del bebé al nacer, bajo peso, antecedentes del ojo vago o perezoso en la familia y trastornos en el desarrollo.

La especialista alerta que si el ojo vago o perezoso no es tratado puede causar la pérdida permanente de la visión. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que 180 millones de personas en todo el mundo sufren una discapacidad visual.