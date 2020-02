¿Quién es Cristo para mí?

El papa Francisco a propósito de la lectura de hoy dijo: “Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?”. Pedro responde en nombre de todos: “El Cristo de Dios. ¡Esta es tu identidad! ¡Tú eres el Mesías! ¡Tú eres el Cristo de Dios! ¡Tú eres el ungido, el que nosotros esperamos!”.

“Él quería proteger su identidad. Y luego comienza a dar la catequesis sobre la verdadera identidad. Y dice que el Hijo del hombre, es decir, el Mesías, debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y los escribas; y ser matado y resucitar”.

“Pero ellos no quieren entender y se ve cómo Pedro rechaza esto: No, ¡no, Señor!. Por eso con los discípulos el Señor comienza a abrir el misterio de su propia identidad confiándoles: Si, yo soy el Hijo de Dios. Pero este es el camino: debo ir por este camino de sufrimiento”.

“No se puede entender a Jesucristo redentor sin la cruz. Y podemos llegar hasta pensar que es un gran profeta, hace cosas buenas, es un santo”.

“Pero el Cristo redentor sin la cruz no se le puede entender. Pero los corazones de los discípulos, los corazones de la gente no estaban preparados para entenderlo: no habían entendido las profecías, no habían entendido que él precisamente era el cordero para el sacrificio”.

“La pedagogía de Jesús, también con nosotros, es así: paso a paso nos prepara para entenderlo bien. Y también nos prepara a acompañarlo con nuestras cruces en su camino hacia la redención”.

“En la práctica nos prepara a ser los cirineos para ayudarle a llevar la cruz. De modo que nuestra vida cristiana sin esto no es cristiana”. “Jesús nos salvó a todos haciéndonos seguir el mismo camino escogido por él. Así también debe ser protegida nuestra identidad de cristianos”.

“Y no se debe caer en la tentación de creer que ser cristianos es un mérito, es un camino espiritual de perfección: no es un mérito, es pura gracia”.

“Es también un camino de perfección, pero que por sí solo no es suficiente. Porque ser cristiano es la parte de Jesús en su propia identidad, en ese misterio de la muerte y de la resurrección.

(Frases extractadas de https://www.pildorasdefe.net/liturgia/evangelio-del-dia-profesion-de-fe-pedro-preparar-corazon )