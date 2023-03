Aseguró a través de sus redes sociales que Efraín Alegre “no cumplió con firmar acuerdos, ni otorgar la garantía de integrar la chapa con el Frente Guasu”, por lo que decidió alejarse de la Concertación.

En conversación con Monumental 1080AM, Querey cuestionó la “actitud pretenciosa” de Efraín Alegre y aseguró que no se buscan cargos, sino se trata de lograr “acuerdos políticos. Afirmó que seguirá su hoja de ruta hasta el 30 de abril.

Con relación al regreso de Fernando Lugo a las actividades políticas, Jorge Querey, dijo que como su médico, le recomendó que no se exponga.

"Mi recomendación es que él no se exponga, que no reciba a mucha gente. En cuanto a la política, le dije que no me parece que se exponga",

El ex presidente y actual senador, Fernando Lugo, volvió el viernes al país tras seis meses de tratamiento en Buenos Aires. Su retorno genera expectativa en las fuerzas políticas de oposición, ya que se disputan su apoyo los candidatos a la presidencia de la República, Euclides Acevedo (Nueva República) y Efraín Alegre (Concertación Nacional).

El Sr. Alegre no cumplió con firmar acuerdos, ni otorgar la garantía de integrar la chapa con el Frente Guasu. Por esos incumplimientos, después del inicio de la enfermedad de FL nos retiramos y estamos con #EuclidesQuerey — Dr. Jorge Querey (@jorgequerey) March 24, 2023

Al ser el último referente opositor que logró tumbar en unas elecciones al Partido Colorado, el senador Lugo se erige en una figura clave y simbólica de la oposición.

Jorge Querey, además de ser amigo de Fernando Lugo, es su médico particular. No obstante, el yerno del ex mandatario, Luis Paciello, asegura que Lugo nunca abandonó la Concertación Nacional y que su principal objetivo sería apuntar a la unidad.