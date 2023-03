Lugo volvió y  reaviva expectativa por apoyo a Alegre o Euclides

El ex presidente y actual senador Fernando Lugo, volvió ayer al país tras seis meses de tratamiento en Buenos Aires. En vuelo privado aterrizó en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi desde donde fue trasladado hasta su residencia en la ciudad de Lambaré.

Su retorno genera expectativa en las fuerzas políticas de oposición ya que se disputan su apoyo los candidatos a la presidencia de la República, Euclides Acevedo (Nueva República) y Efraín Alegre (Concertación Nacional).

Alrededor de las 14:30 el líder del Frente Guasu tras apenas arribar, se trasladó en compañía de su yerno, Luis Paciello, a su casa en Lambaré.

La posibilidad de su llegada ya fue informada semanas atrás coincidente con su alta médica. Una de las señales de su mejoría la dio cuando de vuelta participó de sesiones del Senado a inicio de las actividades de este periodo. Parlamentarias, en las cuáles empezó a participar aunque sin mucha intervención, puesto que aún sigue con tratamiento médico.

Su permanencia por varios meses en la Clínica Fleni de Buenos Aires, Argentina, sirvió para la rehabilitación del ex sacerdote. En el mes de agosto de 2022 había sido sometido a un par de cirugías en el país, debido a un accidente cerebrovascular (ACV).

Luego, el parlamentario fue beneficiado con un permiso especial en la Cámara de Senadores hasta la finalización el pasado periodo parlamentario. Tras el receso parlamentario se reintegró a las sesiones celebradas desde inicios de este mes de marzo.

Apoyo decisivo. Al ser el último referente opositor que logró tumbar en unas elecciones al Partido Colorado, el senador Lugo se erige como una figura clave y simbólica. En la oposición coinciden en que su carácter conciliador puede ser la pieza que falta para que el sector del Frente Guasu se vuelva a unir, ya que un ala responde a la candidatura de Acevedo y otro al proyecto de Alegre.

De hecho, en rueda de prensa brindada en su domicilio, el yerno de Lugo, Luis Paciello, manifestó que Lugo está dentro de la Concertación.

Luego Efraín celebró la vuelta de Lugo. “Su vuelta y su mejoría son la mejor noticia para un país que está recuperando la esperanza en el futuro. Sumando sus fuerzas a la Concertación, el cambio ya llega”, manifestó.

El senador Jorge Querey manifestó que va a “pedir permiso especial”. “El responde adecuadamente pero no de forma prolongada”, dijo. Agregó que no habló de qué determinación tomará Lugo respecto a las candidaturas pues dijo que no sería ético en la relación médico-paciente atendiendo su calidad de integrante de una de las chapas. Adelantó, sin embargo, que Lugo tiene “una autonomía gigantesca y puede dar sorpresas”, aunque sin especificar.

La mejor noticia para un país que está recuperando la esperanza... con sus fuerzas a la Concertación, el cambio ya llega. Efraín Alegre, candidato presidencial.

No hablé de candidaturas. Pero Lugo tiene una autonomía gigantesca y con su decisión puede dar sorpresas. Jorge Querey, senador del FG.