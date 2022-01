Quejas por largas filas en Departamento de Identificaciones

Un hombre que se encontraba en la fila manifestó a través de NPY que llegó a Identificaciones alrededor de las 13:30 de este martes y lamentó que tenga que esperar por tantas horas en la fila de afuera y además, bajo el sol.

“Bastante lenta (corre la fila) para mi gusto. Pienso que debería ser mucho más rápida la atención. Me parece mucho tiempo el esperar para renovar tus documentos personales”, expresó el ciudadano.

Por su parte, una mujer que también se encontraba aguardando en el sitio señaló que estaba esperando por casi dos horas y reclamó que las autoridades permitan que hasta personas vulnerables tengan que estar aguantando bajo el calor, sin agua y sin asientos.

“¿Cómo es que las autoridades no piensan en un local un poco más grande? No puede ser que le tengan acá a la gente. Hay muchos ancianos y niños. Tendrían que preparar algún tinglado, por lo menos con agua. Yo creo que esto no es algo nuevo. ¿Desde hace cuánto tiempo que está este edificio?”, reclamó la mujer.

El sistema de atención por terminación de cédula fue establecido como una medida especial por la pandemia del Covid-19, la cual sigue vigente hasta la actualidad.

En ese sentido, los lunes, miércoles y viernes son destinados para quienes tengan número impar (1, 3, 5, 7, 9) en el número de su documento, mientras que las personas que tengan terminación de cédula par pueden acudir los días martes, jueves y sábados (0, 2, 4, 6, 8).

El horario de atención en el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional es de 7:00 a 15:00 en todas sus dependencias.