El hombre aclaró que no se inscribió al sistema, ya que cuenta con condiciones para soportar la situación económica que enfrenta el país ante el paro de actividades como medida para frenar la propagación del coronavirus.

“No sé de dónde sacaron mi nombre ni mi número de teléfono; yo no me inscribí porque gracias a Dios no necesito, pero quiero que ese dinero llegue a la gente que necesita y que me saquen de la lista”, expresó Fariña.

El hombre dijo que se encuentra muy preocupado por la situación y pidió que puedan verificar su caso para poder redestinar el dinero.

Como medida para hacer frente a la situación por el brote del Covid-19, el Ministerio de Hacienda lleva adelante el programa Pytyvõ, que consta de una ayuda económica de G. 548.210 para trabajadores informales.

De acuerdo con las cifras, el total de beneficiados ya suma más de 890.000. Sin embargo, existen muchas críticas con respecto al programa.

Días atrás, el Fisco eliminó del listado de beneficiarios a unas 12.000 personas por diversas irregularidades. Entre ellas, personas con capacidad económica y conocidos empresarios.

Para denunciar los casos de personas que cobraron y no cumplen con los requisitos, el Ministerio de Hacienda habilitó algunos medios de comunicación.

Los ciudadanos se pueden comunicar por WhatsApp al (0976) 757-886, (0976) 181-816 y (0976) 469-002; por correo electrónico a anticorrupción.mh@gmail.com

También se pueden realizar las denuncias a través de www.denuncias.gov.py.