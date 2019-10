Protesta deja sin final aún a la Primera C

La última fecha de la Primera C se jugará este finde solo de forma parcial, esto hasta que se resuelva la protesta que Olimpia de Itá presentó contra Valois Rivarola por supuesta inclusión antirreglamentaria de un jugador.

Ayer la APF decidió postergar los juegos: Juventud vs. Humaitá, Oriental vs. Olimpia de Itá, 1º de Marzo vs. 12 de Octubre SD y Valois Rivarola vs. Benjamín Aceval, hasta que se resuelva la protesta mencionada. Ya que están en juego el título como el segundo puesto (ascensos a la Primera B) y el descenso.