Presentan la primera cerveza de cannabis en Puerto Rico

La nueva cerveza, la FOK 420 CBD Ale, se añade a la oferta de esta cervecera de la isla caribeña. “En F.O.K. Brewing estamos innovando constantemente para incorporar nuevas fórmulas a nuestro menú de cervezas. En colaboración con Luis Santiago, quien es gerente del dispensario 420, en Caguas, logramos desarrollar un nuevo sabor con una base de cannabidiol o CBD que hace de la FOK 420 CBD Ale una cerveza pionera y única en el mercado puertorriqueño", señaló Gregory Santiago, propietario de la compañía. El CBD es una sustancia natural proveniente de la planta del cannabis, aunque matiza que no sicoactiva, por lo que no tiene reacciones alucinógenas en el cuerpo humano. Cuando se habla de productos con CBD, precisa la nota, se trata de aquellos que apenas contienen trazas de tetrahidrocannabinol, comúnmente conocido como THC, el componente sicoactivo de la planta de cannabis más importante y abundante, por lo que no generarán ninguna alteración de los estados mentales ni generan dependencia. EFE