"Le encontraron a mi hija, no esperé que le hagan eso. ¿Por qué no le llevaron nomás el vehículo?, ¿si querían el vehículo, para qué le mataron? Son animales esta gente, a pesar de todo, no sé, que Dios haga justicia”, expresó Miguel Ángel Cabral, padre de Isamar Auxiliadora Cabral Aguilar, de 28 años.