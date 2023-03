Polémica reacción de la PMT de CDE ante reclamo ciudadano

En el video se observa al ciudadano discutir con los uniformados, cuando uno de ellos rocía a la altura de los ojos del joven un tipo de “gas pimienta” para repelerlo y sacarlo fuera de las instalaciones de la Dirección Municipal de Tránsito.

“Fuera de acá”, se le escucha gritar al PMT, mientras que el joven es sacado a empujones del lugar.

Según el joven Víctor Dengean, quien hizo su denuncia en su perfil de Facebook, él fue a “reclamar en la Policía Municipal de Ciudad del Este del porqué sus móviles no tienen faros, señaleros, retrovisores, etc.”, cuando fue agredido con “gas pimienta”.

Siguiendo esa línea, lamentó que ellos estén por “encima de la ley” y puedan “hacer lo que quieran”.

Su publicación en Facebook tiene más de 400 compartidos y 53 comentarios, entre los cuales resalta la respuesta del intendente municipal, Miguel Prieto.

“Víctor Dengean (joven agredido) yo les autoricé, que puedan defenderse, incluso muchos son artemarcialistas. Me decepciona bastante ver cómo cualquier persona ofende y golpea a los PMT y a los policías cuando quieren hacer su trabajo. Mil disculpas por los daños causados (sic)”, fue la repuesta de Prieto al joven que reclamaba que los agentes se movilicen en vehículos que no cuentan con faros, retrovisores y no usen el señalero.

PMT de CDE niega uso de gas pimienta

Miguel Mastrazzi, director de la Policía Municipal de Tránsito, habló sobre lo ocurrido entre los agentes y el ciudadano “entrometido” y dio su versión.

Según sus declaraciones, el joven, a quien llamó Juan Pueblo, vino de una forma prepotente a reclamar a los agentes y se portó de forma inadecuada dentro del establecimiento.

Si bien el director afirmó que no está a favor de la violencia, dijo que existen los mecanismos correspondientes para realizar los reclamos y “no venir a vocear con improperios al personal”.

Consultado por el uso del gas pimienta contra el joven, Miguel Mastrazzi respondió de forma tajante que “si era gas pimienta, iba a seguir en el hospital e iba a tener otras consecuencias”.

Miguel Mastrazzi.jpeg El director de la Policía Municipal de Tránsito, Miguel Mastrazzi, dio su versión sobre lo ocurrido entre dos agentes y un ciudadano. Captura

De acuerdo con Mastrazzi, el agente utilizó un elemento de persuasión porque el joven vino a agredirle con improperios. Calificó de "entrometido" al ciudadano que hizo el reclamo y relató que la persona que grabó el video es el infractor que se estaba burlando de la PMT.

Respecto a la portación de un arma de fuego por parte de uno de los agentes involucrados en la polémica, el director respondió que en las calles “la PMT nunca va a utilizar armas”.

Aclaró que el agente estaba armado porque cumple la función de guardia de seguridad, ya que en el lugar funciona una caja donde los infractores pagan sus multas. Volvió a reiterar que ningún policía de Tránsito porta armas cuando realiza su trabajo en la ciudad.