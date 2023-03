Pobladores de Puerto Casado, aislados a causa de las intensas lluvias 

Las intensas lluvias no dan tregua en Puerto Casado.

El doctor Emilio Riveros, de la localidad chaqueña, relató a Radio Monumental 1080 AM la difícil situación que están atravesando en Puerto Casado, Departamento de Alto Paraguay, donde las intensas lluvias no paran ni dan tregua.

Riveros explicó que están totalmente aislados, entre ellos seis comunidades indígenas, donde la más cercana está situada a 30 kilómetros del casco urbano.

El panorama es preocupante, ya que no solo se quedaron sin caminos, también están por quedarse sin la posibilidad de comunicarse. “Estamos por quedarnos sin comunicación, ya que si no se restablece la energía no vamos a poder cargar los teléfonos”, expresó.

https://twitter.com/AM_1080/status/1631296380223250432 Prevén que a partir del lunes empiece a mejorar el tiempo tras la temporada de lluvias atípicas en algunos puntos del país.



"En Puerto Casado llovió 4 veces más de lo que tuvo que llover en febrero", ejemplificó Carlos Salinas, gerente de Climatología.#AM1080 pic.twitter.com/kr0XaSC1J3 — Monumental AM 1080 (@AM_1080) March 2, 2023

La asistencia y el rescate de las personas solo se pueden realizar vía aérea. “Las rutas están cortadas en muchas partes y el raudal es muy fuerte como para enfrentarlo”, puntualizó.

Lea más: Intensas lluvias dejan a pobladores bajo agua en Concepción y Alto Paraguay

Riveros también habló de importantes pérdidas para las comunidades rurales. "Se están haciendo esfuerzos para asistir a las familias. Quizá la respuesta no es a la medida”, subrayó.

En Puerto Casado llovió cuatro veces más de lo normal

Por su parte, Carlos Salinas, gerente de Climatología de la Dirección de Meteorología e Hidrología, señaló que las fuertes precipitaciones seguirán por lo menos hasta el fin de semana y anunció una mejoría desde el próximo lunes.

Sobre la situación de Puerto Casado, una ciudad de unos 7.000 habitantes, sostuvo que llovió cuatro veces más de lo que tuvo que llover en febrero. "La intensidad con la que está lloviendo es lo que llama la atención. Estas lluvias intensas generan una importante cantidad de depósito de agua y son muy dañinos", acotó en comunicación con la misma emisora radial.

Las autoridades locales han puesto a disposición escuelas y polideportivos para las familias afectadas por el fenómeno climático que está golpeando con fuerza a la ciudad.