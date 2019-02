Pobladores denuncian atropello de autoridades brasileñas en el río Paraguay

En el operativo, un hombre identificado como Francis Bernal fue detenido y otro de nombre Deny Ramos resultó herido por un disparo de balín de goma, según informó el corresponsal de Última Hora Alcides Manena.

La decisión de realizar una manifestación fue tomada en una asamblea de todos los sectores afectados, que son una mayoría del distrito de Carmelo Peralta.

Mirna Orrego, intendenta de Carmelo Peralta, indicó que hace ocho días los pobladores tanto del lado paraguayo como del lado brasileño están manifestándose.

Nota relacionada: Sigue el cierre de río contra cuota cero en Carmelo Peralta

Se quejó de que el cónsul paraguayo en Puerto Murtinho, César Fiori, no acompañó a los paraguayos en el reclamo. Igualmente, señaló que en dos ocasiones hablaron con el gobernador de Mato Grosso, pero no obtuvieron respuesta favorable y, actualmente, ya no atiende a los afectados.

La "cuota cero", que se espera sea implementada en febrero, significa la reducción de la venta de pescados a turistas brasileños, cuyo producto será estrictamente controlado por el Gobierno de su país.

Lea más: "Cierran río contra reducción de transporte de pescado que impondrá Brasil"

Deny Ramos, pobladora de la comunidad de Isla Margarita, comentó que la iniciativa afectará al lado paraguayo, donde los habitantes se sustentan en la venta de pescado, la comercialización de carnadas para la pesca y el turismo.

El objetivo de los ciudadanos es que no se llegue a implementar el plan de reducción, el cual pondría en crisis a muchas familias paraguayas y brasileñas en la frontera.