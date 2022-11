Pobladores de la ciudad de Ayolas, Departamento de Misiones se manifestaron, pidiendo a la comuna capitalina habilitar un nuevo campo santo ya que el que tienen ya no cuenta con espacio.

Con esto, buscan evitar que se sigan enterrando a sus muertos en la vía pública. Además, manifestaron que algunos pobladores deben llevar a sus difuntos hasta Santiago (Misiones), ya que ni la vía pública tenía lugar, mencionó la corresponsal de Última Hora, Vanessa Rodríguez.

“Somos miembros de varias organizaciones de aquí de Ayolas. Solicitamos un camposanto, ya que desde hace seis años no hay lugar. Presentamos pedidos y hasta el momento, no hay respuesta. A raíz de muchos fallecimientos, están enterrando a sus muertos en la vía pública, en la calle frente al campo santo de Atinguy en la curva. La gente no tiene cementerio, es una vergüenza”, expresó Ostiano Aranda, poblador afectado.

Por su parte, el municipio envió a la asesora jurídica y a la secretaria general para hablar con los manifestantes, ya que el intendente no se encontraba. Estos manifestaron que el ejecutivo municipal ayolense ya envió el pedido de autorización a la Junta Municipal para primeramente arrendar el predio, y luego, comprar el terreno en cuestión.

“Estamos aquí por mandato del intendente. Les manda mucha fuerza y les hace saber que agradece esto que hacen, porque estamos con el mismo problema. Nuestro campo santo de San José Mi también está lleno y el intendente necesita autorización por parte de los miembros de la Junta Municipal para poder primeramente arrendar ese terreno, y así, acelerar los procesos para poner linderos y mover. Él no está aquí, porque se fue a hacer gestiones para dar respuesta a las problemáticas de la comunidad”, expresó Fátima Brítez, asesora jurídica de la municipalidad de Ayolas.