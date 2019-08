PLRA denuncia a Castiglioni

Los apoderados Juan Carlos González y Juan Manuel Benítez presentaron ante el Ministerio Público la denuncia contra el ex canciller nacional Luis Castiglioni; el ex embajador paraguayo en Brasil Hugo Saguier; el ex director de Itaipú José Alberto Alderete, y el ex presidente de la ANDE Alcides Jiménez, por haber participado en la firma del acta bilateral que puso en riesgo los derechos del Paraguay sobre Itaipú.

“Queremos saber los antecedentes de la firma de ese acuerdo, si existió daño patrimonial o no para la ANDE”, resaltó Juan C. González, al hacer la presentación.

El documento objetado fue firmado el pasado 24 de mayo y luego de que estallara una fuerte crisis política que tiene repercusiones hasta hoy y amenaza con un juicio político al Ejecutivo, se decidió dejar sin efecto.