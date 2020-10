Plantean inconstitucionalidad a sanción de Celeste Amarilla

No obstante, la legisladora aclaró que, de modo personal, si bien sostiene que no corresponde la suspensión, no maneja como opción la revocatoria. Sí adelantó que presentarán una acción de inconstitucionalidad.

“Vamos a plantear una acción de inconstitucionalidad ante la Corte por violación del derecho a la defensa y del debido proceso, garantías consagradas en los artículos 16 y 17 de la Constitución y de las que fui privada, lo que torna nula de nulidad absoluta la resolución aprobada y de la que hasta este momento no fui notificada”, afirmó.

Desde el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y diputados del tercer espacio no aceptan ni reconocen la sanción a la diputada, bajo el argumento de que se trata de un antecedente nefasto para la democracia y un quiebre del estado de derecho, además de una acción de mordaza contra la crítica al Gobierno y a la libertad de expresión.

El abogado Theodore Stimson asegura que se trata de una violación a la inmunidad de debate que poseen los parlamentarios. “La Cámara debe revocar la sanción a la diputada Amarilla por violatoria de la inmunidad de debate del artículo 191 de la Constitución, las expresiones cáusticas e hiperbólicas forman parte del debate democrático. Las opiniones se contestan con ideas, no con coerción”, sentenció el profesional.