Pese a luchas históricas, mujeres todavía sienten desigualdad

Las cuatro coincidieron que, pese a los discursos, las normativas y todo el proceso de lucha por lograr la igualdad con los hombres y la violencia cero contra las mujeres, todavía se siente la falta de avances en ese ámbito en Paraguay.

Dora Flecha señaló que dentro de su organización están trabajando y construyendo juntas y que, además, las mujeres tienen que tener una participación concreta en los diferentes espacios. “Las mujeres somos sujetos políticos en concreto dentro de la organización, pero exigimos que también estemos dentro de los espacios decisorios de la sociedad. Se debe eliminar el concepto de que las mujeres en la casa y los hombres tomen las decisiones”, expresó.

Por su parte, Fabiana Montiel, de Juventud Partido País Solidario, reveló el reto que implica activar en política siendo mujer, debido a que todavía existe una brecha importante para trabajar en igualdad en el ámbito político.

Puede interesarle: 25N: Mujeres preparan marcha y piden políticas de protección

“Para nosotros es muy difícil, porque desde nuestras instituciones partidarias no se ve como un problema y, al no ver un problema, no se puede encontrar una solución. Hoy, si querés hacer política y sos mujer, tenés que tomar la decisión de quedarte o salir corriendo porque es un espacio hostil, donde no se te tiene en cuenta con igualdad. No tenemos las condiciones para ejercer nuestra militancia como tiene que ser”, expresó la joven política.

Asimismo, reclamó que, para ser escuchadas, las mujeres no solamente deben trabajar y lanzar discursos, sino que también deben prepararse superficialmente. “Históricamente siempre fuimos excluidas y no solo en la política, sino en las distintas profesiones. Nos toman por desubicadas. Tenemos que pensar en nuestro pelo, en nuestro maquillaje, en nuestra ropa, solamente para ser escuchadas”, añadió la joven.

Lea también: Plan estratégico busca visibilizar la realidad de mujeres en Paraguay

Mientras tanto, María Angélica Cano recalcó también que no hay igualdad e indicó que para ello se debe establecer la búsqueda de la igualdad en la agenda política. "En este sistema de poder que se llama patriarcado, donde la cancha está desnivelada, no existe igualdad. Nosotras buscamos incorporar la agenda de la igualdad sustantiva en la agenda política", expresó la miembro del Grupo impulsor de Paridad.

Por su parte, la abogada Michi Moragas reclamó que la Ley de Paridad se haya aprobado sin la perspectiva de género correspondiente y señaló que las mujeres deben estar unidas en todos los ámbitos para que la lucha tenga finalmente éxito.

“No vi a todas las mujeres unirse para que se apruebe la Ley Integral de Violencia (Ley 5777, De Protección Integral contra toda forma de Violencia) y no estoy de acuerdo con que la Ley de Paridad se haya aprobado sin perspectiva de género. Es importante que las mujeres apoyen todas las agendas de género”, sentenció la defensora de las mujeres.

Entre otros puntos, recordaron los números que fueron facilitados por el Observatorio de Igualdad y No Discriminación del Centro de Documentación y Estudios (CDE), donde se reportó que este año ya hubo 45 casos de feminicidios en Paraguay. 3 de ellos están en observación porque fueron presentados inicialmente como suicidio, mientras que 8 son de paraguayas que fueron asesinadas en el exterior.

Este jueves 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, con lo que se busca lograr la erradicación de los casos de violencia contra las mujeres de todo el mundo.