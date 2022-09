Personal de blanco de las cárceles cumple 8 días de huelga de hambre

Los funcionarios reclaman el pago de una bonificación o subsidio familiar que tienen todos los trabajadores de las instituciones penitenciarias, pero llamativamente no llega al personal de blanco, como enfermeros, médicos, entre otros.

“Hace ocho días que estamos de huelga de hambre y no tenemos ninguna respuesta del Ministerio (de Justicia) y mucho menos del ministro (Édgar Olmedo Silva), que nunca vino junto a nosotros”, lamentó una de las manifestantes.

Explicó que el beneficio que reclaman lleva por nombre "subsidio por alimento" y dijo que todos los funcionarios del sistema penitenciario lo perciben desde hace tiempo, mientras que para el personal de blanco se habilitó desde el mes de junio.

En tanto, explicó, no puede ser un argumento la carga horaria menor que cumple el gremio, debido a que el personal de blanco cuenta con una carga horaria diferenciada y que esta es universal. Por ello, señaló que lo que actualmente sienten es una “discriminación flagrante”.

“Nosotros sentimos que hay una discriminación flagrante, no solamente en este momento, sino desde siempre. Nuestros derechos fueron cercenándose de a poco. Nosotros teníamos un plus por título universitario, se nos recortó; aumentaron nuestra carga horaria, no nos pagaron la diferencia, y en este momento nos niegan este derecho”, expresó a su vez la trabajadora.

Finalmente, manifestó que lo que están exigiendo es un derecho que está establecido en la Ley 6944, que modifica el clasificador presupuestario y establece el subsidio familiar.