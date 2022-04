“Los padres fundadores han dado a la prensa libre la protección que debe tener para desempeñar su función esencial en la democracia, la prensa debe servir a los gobernados, no a los gobernantes“. Esta fue la opinión del juez de la Suprema Corte de los Estados Unidos, Hugo Black, en el famoso caso que enfrentó al presidente Richard Nixon con los periódicos The New York Times y The Washington Post, y que fue más conocido por la película The Post, que defendió el ejercicio del periodismo libre.