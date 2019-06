La conducta peculiar del legislador Paraguayo Cubas hizo que el pleno del Senado lo suspendiera por dos meses sin goce de sueldo. Tras cumplirse el plazo, se reincorporó a su banca este jueves y, a su vuelta, se ocupó de no pasar desapercibido.

Esta vez se hizo pasar por un periodista más en una rueda de prensa que estaba realizando el presidente de la Cámara de Senadores, Silvio Ovelar. Ni bien terminó de contestar a la primera pregunta, el polémico parlamentario realizó una pregunta.

“A cuánta gente multó usted, presidente”, lanzó Cubas y señaló que estaba trasmitiendo para un medio. Paraguayo Cubas es conductor de un programa que se transmite por un canal de cable, por lo que aprovechó esa condición.

“Senador, ocupá tu lugar”, le contestó algo confundido Silvio Ovelar. Sin embargo, Payo no lo dejó continuar con su respuesta. “Estoy trabajando como periodista corresponda o no”, irrumpió e insistió con la misma pregunta, que planteó con relación a multas para parlamentarios que no cumplían con su función.

Como asimilando mejor la situación, el titular del Senado le dijo entonces: “Te voy a contestar en tu condición de periodista, sin ningún problema”. Pero acabó por no seguirle la corriente y, de nuevo, contestó a los demás medios.

Ovelar afirmó que Paraguayo Cubas se reincorpora desde este jueves y que, como senador, él es responsable de su conducta. Aseguró por su parte, que siempre le dará el trato que se merece como legislador.

La otra intervención del senador de Cruzada Nacional se dio casi al término de la rueda de prensa, cuando Silvio Ovelar manifestó que presentará su declaración jurada al término de su periodo como presidente de la Cámara de Senadores.

“Sobre la declaración jurada, el año pasado hemos pedido a la Contraloría General por mayoría absoluta que nos remitan los informes. Pasaron seis meses, ¿qué hizo usted con relación a eso?, enunció.

Cubas se refirió al proyecto que presentó en junio del año pasado, que dispone que la declaración jurada de funcionarios públicos sea puesta a publicidad y abierta a la ciudadanía.

Ovelar le respondió que se remitió en reiteradas ocasiones el pedido a la Contraloría General de la República, en su momento, y que no recibió respuestas.

No obstante, el senador Cubas lo volvió a encarar. “¿Cree que eso es un signo de falta de respeto, que un ‘tipo’ de ‘segunda línea’ no le responda a Usted, presidente del Congreso?". Ovelar le explicó que la Contraloría se escuda en la Corte Suprema de Justicia para no contestar a los pedidos y cerró la socialización con la prensa.

El pleno de la Cámara de Senadores suspendió el 11 de abril pasado al senador Paraguayo Cubas, quien en una sesión trató de ladrón e insecto a Silvio Ovelar, y a la semana siguiente arrojó agua y vasos a policías, custodios y legisladores. El castigo se dio luego de que derramara el agua de una botella sobre su colega Juan Carlos Galaverna.