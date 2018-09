Egypt Station (Estación Egipcia) se denomina el último trabajo del ex Beatle. Por ese motivo, el músico escogió la estación de ferrocarriles más concurrida de la ciudad para presentar el disco, informó el portal ABC de España.

Cientos de viajeros quedaron sorprendidos, ya que mientras aguardaban la salida de sus trenes, el músico apareció en un escenario montado en las escalinatas de la estación.

El recital duró más de una hora y 40 minutos, tiempo en que McCartney deleitó a los presentes con las canciones más representativas de The Beatles, sus éxitos en su etapa de solista y tres temas del nuevo álbum.

Concierto Paul McCartney

"Let it be", uno de los éxitos más recordados de Los Beatles.