Para esta ocasión fue hasta Liverpool, Inglaterra, y pidió a Paul McCartney que lo acompañe.

El conductor de The Late Late Show y el bajista de The Beatles recorrieron lugares como la calle Penny Lane, nombre también de la famosa canción de los Fab Four. Allí McCartney y John Lennon se encontraban para tomar el bus a la escuela.

Luego fueron hasta la peluquería donde el dúo se cortaba el pelo. La visita sorprendió a los empleados del lugar.

McCartney recordó que escribió su primera canción a los 14 años, I lost my Little girl. Inclusive cantó unas líneas de ese tema para sorpresa del conductor.

Carpool Karaoke con Paul McCartney The Late Late Show with James Corden

El viaje tuvo muchos momentos emotivos. Uno de los más altos fue cuando Macca recordó cómo compuso “Let it be” uno de los más grandes hits. Cantó un fragmento y Corden contó que su abuelo le hizo escuchar “uno de los mejores temas del mundo”, cuando él era un niño y llegó hasta las lágrimas.

McCartney admitió que no esperaba que el éxito de las canciones de The Beatles dure tanto.

Después visitaron la casa de infancia del artista, en la que vivió hasta los 18 años. En ese lugar, junto con Lennon, compuso“She loves you” y lo enseñaron al papá de Paul.

Les recomendó que no digan “She loves you yeah, yeah, yeah” sino “she loves you yes, yes, yes”. Ellos no le hicieron caso y ese tema se hizo muy popular.

Los vecinos se enteraron de su presencia y llegaron hasta la vivienda para saludar a uno de los artistas más grandes que tiene el rock.

Para finalizar el capítulo, ambos fueron hasta un bar denominado Philharmonic Dining Rooms, donde tocó en algunas ocasiones de joven. Lo curioso fue que él y su grupo tocaron los temas que elegía el público en una “jukebox”, conocida como rocola en Latinoamérica.

La gente se agolpó para entrar al lugar y disfrutar del concierto que hizo lagrimear a más de uno. Para Corden fue uno de los mejores Carpool Karaokes que hicieron.