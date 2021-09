Patrón y otros dos procesados, con penas de 3 años por perturbar la paz

En forma unánime, los jueces Héctor Fabián Escobar, Wilfrido Peralta y Sandra Farías dictaron el veredicto en la siesta de ayer en Tribunales.

Con respecto a Patrón, señalaron que tuvieron por probado que los tres participaron de la manifestación que se inició la tarde del 31 de marzo del 2021, frente al Congreso, luego de que un grupo de senadores aprobaran la enmienda prorreelección del presidente Horacio Cartes.

Dijeron que hubo hechos violentos incluso contra personas, cosas, vehículos.

No obstante, con respecto a Patrón, dijeron que no se probó el daño a cosas de interés, ya que no se probó que atentó contra el edificio del Congreso, sí que golpeó un escáner y con un termo una computadora. Por ello, lo absolvieron de ese cargo.

Con relación a Rojas, le absolvieron por daño a cosas de interés y de coacción, ya que no se probó fuera de toda duda que la patrullera se destruyó, o que haya coaccionado al agente policial José Velázquez, por lo que lo absolvieron.

También absolvieron a Cortesi por incitación a cometer hecho punible y por amenaza de hechos punibles, porque no se probó que la cuenta de Facebook donde, según la Fiscalía, se pidió nafta para quemar el Congreso sea de ella.

Además, esta mañana, a las 9:00, les impondrán medidas alternativas a la prisión, hasta tanto quede firme la sentencia dictada.

Patrón señaló que se les había condenado solo por ser liberales y porque protestaron en contra de Horacio Cartes. Rojas también se quejó de la resolución. Ambos dijeron que apelarán el fallo.

Por su parte, el fiscal Aldo Cantero, que había pedido penas de 5 y 6 años, también se quejó de la resolución, ya que entendió que se probaron los otros delitos. Además, refirió que iba a apelar.