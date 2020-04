Paraguayos que no pueden cruzar la frontera están en la incertidumbre

El resto está hace varios días en un refugio temporal que se habilitó el pasado 25 de marzo, donde el personal de blanco de la Décima Región Sanitaria de Alto Paraná ya inspeccionó a cada uno, informó el corresponsal de Última Hora Edgar Medina.

Todos ellos siguen en la incertidumbre, a la espera de una autorización del Gobierno para ingresar al país.

Lea más: Grupo de 51 paraguayos que llegaron de Brasil esperan ingresar al país

El Poder Ejecutivo decidió extender el periodo de cierre de las fronteras hasta el fin de la cuarentena ante el brote de Covid-19 en Paraguay y con ello estableció que ya nadie podía ingresar al país. Sin embargo, más de 200 compatriotas entraron después.

Antes de esta medida habían ingresado también varios grupos de connacionales por el Puente de la Amistad, que ahora están albergados en lugares civiles o militares designados por el Gobierno para guardar la cuarentena obligatoria.

Incluso, un grupo de 56 paraguayos varados en Perú y Bolivia llegó al país este viernes, a través de un vuelo humanitario autorizado por el presidente Mario Abdo Benítez.

Lea también: Gobierno pide a connacionales que no vengan y fronteras seguirán cerradas

Pese a que el Gobierno pidió a los compatriotas que ya no vinieran más al país mientras dure la cuarentena, es imposible impedirlo, porque muchos ya no tienen dónde quedarse, u otra salida para subsistir.

El albergue transitorio montado en la zona de frontera no reúne todas las condiciones, pese a que tiene las comodidades, pero al no estar aún en territorio no están legalmente en el país y tampoco cumpliendo con la cuarentena.

Embed Crispación en el Puente de la Amistad. Son paraguayos. Deberían ingresar y trasladados algun lugar de cuarentena por MSPBS. El militar no capacitado para manejar una situación extrema. Tiene que dedicarse a ser peluquero. Alguna autoridad ya estuvo ahí? #coronaviruspy pic.twitter.com/HzattbW48C — Javier Bernal (@javierbernalgom) April 10, 2020

Tensión en el paso fronterizo

El grupo de 51 paraguayos que está varado en el Puente de la Amistad pasará la segunda noche en el mismo lugar.

Un concejal de Ciudad del Este, Javier Bernal, denunció a través de su cuenta de Twitter que, incluso, reciben maltratos por parte de los militares.

Publicó un vídeo donde se presencia una discusión entre los ciudadanos y efectivos militares de la Reserva Naval Activa.

"Crispación en el Puente de la Amistad. Son paraguayos. Deberían ingresar y trasladados algún lugar de cuarentena por MSPBS. El militar no capacitado para manejar una situación extrema. Tiene que dedicarse a ser peluquero. Alguna autoridad ya estuvo ahí? #coronaviruspy", tuiteó el edil esteño.