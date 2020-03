Gobierno pide a connacionales que no vengan y fronteras seguirán cerradas

El ministro de Asuntos Internacionales, Federico González Franco, informó que las fronteras seguirán cerradas y que ya no se permitirá el ingreso de connacionales.

En ese sentido, el ministro asesor de Asuntos Internacionales, Federico González Franco, señaló que la medida se extiende hasta la Semana Santa y que ya nadie ingresará al país.

El sábado nada más se permitió el ingreso de alrededor de 155 connacionales que se encontraban ubicados en hoteles de Foz de Yguazú, Brasil.

Los compatriotas se encuentran cumpliendo la cuarentena de 14 días en los lugares establecidos por el Gobierno para el efecto.

"No pueden ingresar a territorio nacional y quiero que, por favor, difundan esta información a nuestros queridos compatriotas que están diseminados por el mundo y créanme que les creo, con el corazón, el deseo de regresar a su país. Entiendo perfectamente el momento que están pasando, pero la situación no nos permite. La crisis es seria y no podemos ceder. Las fronteras están cerradas”, remarcó González Franco.

Esto, luego de que un grupo de connacionales hayan llegado hasta el Puente de la Amistad. Actualmente se encuentran en la zona primaria y el ministro asesor refirió que no se puede trasponer las fronteras.

Asimismo, dijo que el albergue transitorio montado en la zona de frontera no reúne todas las condiciones, pese a que tiene las comodidades, pero al no estar aún en territorio no están legalmente en el país y tampoco cumpliendo con la cuarentena.

"Les pedimos, les imploramos que no vengan. Es una situación muy difícil. Si se fijan, ahora hay médicos haciendo manifestaciones para que no los dejen ingresar", manifestó González Franco.

Entretanto, indicó que de forma excepcional ingresarán cuatro niños y sus madres por cuestiones humanitarias.

Un grupo de 50 médicos se manifestó este lunes en la cabecera del Puente de la Amistad para exigir a las autoridades que ya no se permita el ingreso de connacionales y extranjeros residentes.

De la misma manera, más de 40 personas, del grupo de 155 que estaban cumpliendo la cuarentena en Ciudad del Este, fueron trasladadas hasta un hotel por presentar enfermedades de base y estar dentro de la edad de riesgo. A la fecha, existen 64 casos confirmados de coronavirus en el país y tres fallecidos.