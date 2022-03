Paraguayo en WhatsApp: "El emoji de tereré será mi legado"

"Estoy en California, EEUU, desde hace unas semanas, dando uno de mis primeros pasos dentro de la compañía", comentó a Última Hora.

Nicolás estudió publicidad en la Universidad de Palermo de Buenos Aires, Argentina. Además cuenta con una maestría en transformación digital, una especialización en Harvard Business School y es apasionado por el diseño.

"Técnicamente soy autodidacta en el diseño. Siempre diseñé y siempre fui apasionado. Aprendí haciendo e investigando, dedicando mi tiempo al diseño de aplicación", explicó.

El diseñador explicó que se había propuesto entrar en WhatsApp, propiedad de Meta, hace un año, y que, anterior a este nuevo puesto, ya trabajaba para otra empresa estadounidense.

"Ya me encontraba trabajando para una empresa americana donde me desempeñaba como diseñador de producto, pero desde Asunción, lo que me permitió crecer en lo profesional y estar a un nivel competitivo para llegar acá", resumió.

Recordó que acceder al puesto requirió muchas entrevistas y participar de un largo proceso de selección. "Facebook me contrata a finales de 2021. Inicié con el proceso de entrevistas, lo que duró un par de meses y quedé seleccionado para quedarme. Procesos supercomplicados y técnicos", indicó.

Respecto al trabajo que realizará dentro de WhatsApp, explicó que su tarea es básicamente crear funcionalidades a un producto como WhatsApp que ya existen, así como también crear funcionalidad no existente, que también es otra funcionalidad. "Se trata de diseñar la experiencia del usuario que va a interactuar en la aplicación", agregó.

https://twitter.com/nicogarcia/status/1503109955951415300 Nueva etapa.

Nueva ciudad.

Nuevos desafíos.

pic.twitter.com/LV4dYf37Z7 — Nico García (@nicogarcia) March 13, 2022

García es el primer paraguayo en trabajar para WhatsApp. Anteriormente, otros compatriotas lo hicieron como desarrolladores de Facebook. Mencionó que obtener este trabajo es realmente una meta de vida alcanzada, y un sueño cumplido, el cual se encuentra disfrutando.

Sobre su nueva vida, dijo que vivir en California, EEUU, es una experiencia increíble. "Una ciudad increíble. Superamplia, supermoderna, y muy progresista. Es una ciudad con diferentes climas, hay zonas de montañas, playa, ciudad y está llena de parques. San Francisco es una ciudad hermosa, increíble. Estoy muy contento de estar acá", destacó.

Sin embargo, el compatriota planea retornar al país, desde donde, dijo, podrá seguir trabajando para empresas de tecnología.

La ilusión de tener un emoji del tereré vuelve a surgir

Con la noticia de su nuevo trabajo, los seguidores en Twitter no tardaron en solicitarle trabajar para tener un emoji del tereré. Al respecto, el compatriota dijo que se trata de una causa nacional y que trabajará para lograrlo y que este sea su legado.

Sin embargo, la inclusión de nuevos emojis depende de la entidad que regula los emojis, Unicode, la cual cada año selecciona los nuevos dibujos a ser incluidos dentro de las mensajerías.

Para que un emoji sea aceptado debe cumplir con requisitos iniciales como que no haya uno parecido, que sea representativo de una amplia región o comunidad y, si es posible, de difusión mundial. Además, que no haya marcas relacionadas; que no sea una moda temporal, que no sea ofensivo, entre otras muchas condiciones.

En el 2016, un grupo de paraguayos reunió más de 6.000 firmas con el objetivo de hacer realidad el deseo de muchos compatriotas de que el tereré tenga su propio emoji. No obstante, tras la implementación de la imagen del mate, el dibujo de la bebida nacional perdió fuerza.