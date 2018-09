Paraguayo Cubas a los gritos durante reunión de comisión del Senado

Los senadores que integran dicha comisión legislativa debían recibir, este miércoles, a los tres candidatos a ministros de la Corte Suprema de Justicia, que reemplazarán a Alicia Pucheta y a Miguel Bajac.

Cubas explicó a Monumental 1080 AM que Zacarías Irún, quien preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, evitó darle la palabra, por lo que reaccionó de forma alterada.

“El mariposón (por Zacarías Irún) no me dio la palabra y le dio a su cómplice Enrique Bacchetta, y yo no me voy a quedar callado. Ellos me dicen que soy maleducado, está bien, soy; pero no soy ladrón”, dijo el legislador.

Durante el incidente, Paraguayo Cubas calificó a su colega Bacchetta como delincuente e inútil. Además, cuestionó que no le hayan dado la palabra.

Payo Cubas a los gritos en el Congreso con Enrique Bacchetta y Javier Zacarías Irún en plena reunión de comisión de asuntos constitucionales. "El mariposón no me quiso dar la palabra y le dio a su cómplice"

Por su parte, el senador colorado Enrique Bacchetta lo tildó de maleducado y le pidió que se retire. "Que se retire este sinvergüenza", expresó.

Cubas explicó que se opuso a que la reunión fuera secreta porque, de esa forma, se estaría violando la Constitución Nacional y el reglamento de la Cámara de Senadores.

Sin embargo, los integrantes del órgano ya habían decidido el martes desarrollar las audiencias en forma reservada.

“El reglamento de la Cámara dice que las sesiones serán secretas cuando se traten acuerdos constitucionales, y esta es una reunión de la Comisión. La Constitución dice que todos los ciudadanos tenemos derecho a la información, especialmente cuando son de cuestiones públicas”, sostuvo.

Para que el Senado pueda concluir con la designación de los candidatos para la Corte y remitir al Ejecutivo, primeramente tiene que haber un dictamen de las comisiones asesoras.