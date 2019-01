Paraguaya elegida entre los jóvenes más influyentes del mundo

Le puede interesar: Alumnos construyen casitas para perros abandonados

Vicezar lidera desde setiembre del 2017 la organización Mymba Rayhu, la cual busca mejorar la calidad de vida de los animales en situación de calle, muchos de ellos abandonados por sus dueños, con la construcción de refugios con materiales totalmente reciclados. Con solo 16 años, la adolescente había decidido dejar la comodidad y salir a ayudar, luego de descubrir que alrededor de 150.000 perros se encontraban en situación de abandono.

Leé más: Apuntan a concienciar sobre el maltrato animal en el país

La paraguaya también identificó que alrededor de 2.000 toneladas de desechos se producían por día solo en su ciudad, por lo que, con mucho esfuerzo, intentó no solo concienciar con su trabajo sobre la triste situación de abandono de los más indefensos, sino también la importancia de reciclar.

casas para perros.jpg Las casas para los animales se realizan con materiales reciclados. Gentileza

La organización internacional We Are Family Foundation es la encargada de identificar a los 33 jóvenes líderes cada año y llevarlos hasta la ciudad de Nueva York para participar de la cumbre Just Peace Summit.

La líder paraguaya viajará a los Estados Unidos en marzo para reunirse con un distinguido mentor en el campo de las organizaciones no gubernamentales, quien la ayudará a que su proyecto crezca.

Entérese más: Distinguen a juventud asuncena que lucha por mejorar calidad de vida

"Algunos mentores de años anteriores son la vicepresidenta de NBC Universal, la asesora personal de Bill Gates, la asistente personal de Oprah Winfrey", dijo la paraguaya.

Para Vicezar, es una gran responsabilidad “demostrarle al mundo que los jóvenes paraguayos somos líderes y capaces de lograr grandes cosas". Del encuentro participarán jóvenes activistas, fundadores de movimientos y organizaciones de más de 14 países de los seis continentes del mundo.

“Mi mayor sueño es que Mymba Rayhu pueda convertirse en una organización reconocida internacionalmente y que cree conciencia sobre la difícil situación de los animales abandonados y la importancia de cuidar nuestro medioambiente”, menciona Diana.

Con su corta edad, la joven ya fue reconocida por la Municipalida de Asunción por su labor y representó a Paraguay en los Estados Unidos como “joven embajadora”.

Asimismo, fue becada por Education USA Academy, un prestigioso programa de verano para estudiantes internacionales.

Finalmente, fue seleccionada por el Latin American Leadership Academy, una institución para jóvenes líderes latinoamericanos, que se desarrollará en febrero de este año.