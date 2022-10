La Justicia de Brasil confirmó en febrero pasado, durante un juicio de filiación, que el hombre es hijo biológico del ex mandatario. El mismo ahora reclama como su herencia una propiedad de siete hectáreas, que está situada en un costado de la zona primaria del Puente de la Amistad.

El intendente Miguel Prieto señaló que se trata de un terreno que fue transferido a la Municipalidad de Ciudad del Este, pero que nunca se pagó. Confirmó que en el lugar están situados actualmente dos grandes shoppings, París y Box.

El último centro comercial se encuentra en estos momentos en medio del conflicto entre la Comuna local y la firma del Estacionamiento del Este SA, que se disputan la administración. El Municipio tomó la administración por resolución en 2020 y la Corte Suprema de Justicia la revocó días pasados.

Consideró poco probable que el hijo biológico del ex dictador pueda acceder a la propiedad.

"Yo creo que no. Al final, el interés general prima sobre el particular. No tengo nada en su contra. Es su derecho legítimo. Pero quiero creer que el interés general va a ser superior. Aunque sí es un gran problema para la Justicia", acotó.

El predio de siete hectáreas pertenece a una propiedad de nueve hectáreas en total; el resto había pasado en su momento a manos del secretario privado de Stroessner, Mario Abdo Benítez.

El Shopping Box y el Estacionamiento del Este son bienes administrados por la Comuna. En tanto que el otro fue entregado a una empresa bajo la figura de concesión por la Municipalidad, durante la gestión de Javier Zacarías Irún.