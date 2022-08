Para Fiscalía, no está probado el vínculo del clan Insfrán con crimen de Marcelo Pecci 

El fiscal Manuel Doldán salió al paso de la publicación que hizo este martes el periódico colombiano El Tiempo y mencionó que no es posible descartar ni confirmar la hipótesis sobre la implicancia del clan Insfrán y del uruguayo Sebastián Marset en el asesinato del fiscal Marcelo Pecci .

"Según lo que me informaron hoy las autoridades colombianas, esa información concreta no era oficial ni concretamente comprobada", expresó a radio Monumental 1080 AM.

En otro momento dijo que las autoridades de Paraguay, Colombia y Estados Unidos siguen trabajando con la misma intensidad en las tareas investigativas del caso.

"Estamos activando para una cooperación concreta. Pero la información que hoy replicó este medio no es una información de carácter judicial que yo tenga. Hablé con los investigadores colombianos y es una información que no trasciende de la investigación, se construye sobre conjeturas", subrayó a la radio.

De acuerdo con la publicación periodística, el medio accedió a las declaraciones que brindó a las autoridades colombianas Francisco Luis Correa Galeano, considerado el cerebro del crimen de Pecci, donde afirmó que recibió 2.000 millones de pesos colombianos por la muerte del agente del Ministerio Público.

También aseguró que "el dinero, la logística y la información para matar al representante del Ministerio Público habrían enviado directamente desde Paraguay" y que un tercero le hizo llegar, un hombre que haría parte de una red de narcotráfico internacional.

Asimismo, señaló que con base en el testimonio de Correa, los investigadores colombianos, estadounidenses y paraguayos, a cargo de la investigación, desarrollaron varios perfiles criminales para generar una hipótesis sólida de quién habría ordenado el asesinato.

En ese sentido, la investigación apunta directamente al esquema dedicado al narcotráfico de cocaína, que era liderado por Miguel Ángel Insfrán Galeano, del clan Insfrán, y del uruguayo Sebastián Marset; ambos, prófugos de la Justicia en el marco del operativo A Ultranza Py.

Manuel Doldán, quien está en el equipo de investigadores paraguayos del crimen, aseguró que el hombre no mencionó a nadie en sus declaraciones y tampoco nombres de Paraguay. Dijo que solo dio a conocer informaciones sueltas, que siguen siendo indagadas.