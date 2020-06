Aníbal Filártiga, ex director de Hospital de Trauma.

El conocido doctor Aníbal Filártiga , ex director del Hospital de Trauma, refirió este jueves que aún no existe ninguna certeza sobre la conducta epidemiológica del Covid-19 en el país, por lo que es importante que la ciudadanía siga con los cuidados preventivos.

Asimismo, consideró que en caso de que se genere un pico de contagios y se saturen los servicios de salud, será muy injusto que se culpe al pueblo por el fracaso de la situación.

“Eso será muy injusto, porque nuestro pueblo no le debe nada a nadie y porque ningún Gobierno se ocupó de darle nada al pueblo y, sin embargo, cuando se le pidió que se quede en casa, se quedó”, expresó el médico en comunicación con Monumental 1080 AM.

Filártiga destacó que la ciudadanía sigue cumpliendo en un 80% las recomendaciones emitidas por Salud Pública y, por ello, aún no se generó un contagio masivo.

Cuestionamientos

No obstante, criticó fuertemente la gestión del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y del ministro de Salud, Julio Mazzoleni, quienes –a su criterio– se encargan de “mantener el prestigio internacional ante la contención del virus en el país, como único logro de este Gobierno”.

“Si esto se va a la miércoles, ya no van a tener más de qué aferrarse y por eso van a buscar culpables”, indicó.

En otro punto, el médico recordó que en el año 1932, durante la Guerra del Chaco, un capitán cuyo apellido lleva dos letras ‘z’, José Bozzano, se encargó de diseñar las armas que se utilizaron durante la contienda para defender al país.

Mientras que en la actualidad, un capitán, cuyo apellido también lleva la repetición de la misma letra –en referencia a Julio Mazzoleni– “está dejando inerme” al país ante la emergencia sanitaria.

“Hay amigos del presidente, como Patricia Samudio (Petropar) y Édgar Melgarejo (Dinac), que todavía no están presos, y Mario Abdo y Mazzoleni se miran con cara de yo no fui, ellos han pecado por omisión o comisión y si las cosas van mal, no vamos a tener con qué defendernos”, advirtió.

Finalmente, a criterio de Filártiga, el ministro de Salud debería tener la decencia de renunciar ante las irregularidades que se desataron durante los últimos meses.