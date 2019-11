Para Costas lo más importante es sumar

A Gustavo Costas, entrenador de Guaraní, le gustó el empate ante San Lorenzo de visitante, más por todas las condiciones que tuvieron que superar. “Estuvo para cualquiera de los dos, fue un partido interesante pese al calor y el pasto alto. Fue un partido parejo, en el segundo tiempo tuvimos ocasiones más claras, los arqueros fueron figuras. Cuando no se puede ganar, lo importante es no perder, no nos puede pasar lo que nos pasó con Luqueño que lo perdemos en el adicional”, evaluó. “Lo más importante es sumar puntos y terminar lo más alto posible”, recalcó Costas que además pidió jugar en Asunción la final de la Copa Paraguay ante Libertad, que sería el 4 de diciembre.