Para Cecilia Pérez, mayor tecnología en Tacumbú no evitará fugas de reos

En este sentido, también acotó que hay estructuras muy fuertes de corrupción en las cárceles. "Tenemos causas penales contra agentes penitenciarios y sumarios administrativos que se iniciaron para investigar los casos", señaló a radio Monumental 1080 AM.

Resaltó que, principalmente, hay que insistir en una reforma penitenciaria, más allá de tomar medidas internas. "Acá podemos hablar horas del escáner, pero el escáner no va a solucionar el tema de la salida de internos", acotó sobre el punto.

Nota relacionada: Ministerio de Justicia interviene Tacumbú tras confirmar nueva fuga

"El escáner, la cámara, todo lo que es tecnología termina siendo manejado por personas, por seres humanos, y a mí no me sirve que el escáner sea maravilloso, que funcione, si es que el funcionario no le pasa al interno por el escáner", siguió.

El actual titular del Ministerio de Justicia, Édgar Olmedo, ya dispuso la agilización de los trámites para la reparación de los equipos de seguridad instalados, como el escáner y los detectores de metales, que están sin uso en Tacumbú.

Equipos de rayos X y cámaras de seguridad de circuito de acceso al penal también se encuentran sin funcionamiento por daños.

Lea también: Recluso fallecido en Tacumbú habría alertado sobre fuga de Gordito Lindo

El ministro dispuso reforzar la tecnología tras el caos y desconcierto que vuelven a reinar en la penitenciaría nacional, que tuvo otra jornada de furia esta semana con un intento de amotinamiento por parte de algunos internos, la confirmación de otra fuga y la muerte de un recluso.

Los ánimos ya estuvieron caldeados desde el domingo 30 de mayo, cuando César Ortiz, alias Gordito Lindo, huyó del penal vestido de mujer y luego fue recapturado. Uno de los referentes del clan Rotela.

La ministra asesora para Asuntos de Seguridad indicó que en otros países se apuesta fuertemente en la formación de las personas, y que en Paraguay, al contrario, son los propios funcionarios quienes descomponen los escáneres para hacer pasar los controles.

Más detalles: Suman 20 los funcionarios apartados tras fuga en Tacumbú

"Entonces, el escáner no te sirve de nada", insistió.

El Ministerio de Justicia dispuso el martes la intervención del penal de Tacumbú por 15 días, tras confirmarse la fuga de Salvador Martínez Bazán, de 27 años, quien estaba preso desde el 2020 por robo agravado y con su segundo ingreso a la prisión.

El hombre ya había escapado del penal de Emboscada en circunstancias desconocidas.

Unos 20 funcionarios penitenciarios fueron separados de sus cargos por el caso y guardias serán sometidos a un sumario.