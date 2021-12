Para bioquímica, ómicron "no es una variante para generar pánico"

Graciela Russomando, ex directora del laboratorio del Senacsa, dijo que la variante ómicron del Covid-19 no es una variedad para generar pánico.

“Cuando uno dice no preocuparse, la gente se relaja y eso no es bueno tampoco. Yo me refiero a que no se genere susto, porque no es una variante para generar pánico”, explicó en contacto con Monumental 1080 AM.

En ese sentido, Russomando dijo que la vacunación contra el Covid-19 es efectiva. “En líneas generales, la vacunación con dos dosis es muy efectiva para cualquier variante”, expresó.

Igualmente, indicó que una tercera aplicación es aconsejable para el sistema inmunológico. "Vamos a tener un alto número de infecciones, pero serán leves", indicó.

La variante ómicron tiene 32 mutaciones confirmadas y la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció que algunas parecen sugerir una mayor capacidad de transmisión que cepas anteriores.

Hace unos días, el Ministerio de Salud ya confirmó los primeros tres casos de la variante ómicron en Paraguay. Se trata de tres viajeros que retornaron al país desde Cancún, México. Sin embargo, se están analizando más de 50 posibles casos, todos del entorno familiar.

El primer caso de ómicron confirmado se detectó en una muestra recolectada el 9 de noviembre en Sudáfrica y días después ya se confirmó otro con la misma variante en la vecina Botsuana.

Crítica a la comunicación de Salud

La experta en bioquímica siguiere que desde el Ministerio de Salud realicen una buena discriminación de los datos de la pandemia en el país, específicamente, entre aquellos pacientes que entran a terapia o internaciones.

"Pediría que hagan una buena discriminación entre terapia o internaciones con ómicron o por ómicron. Hay vacunados muertos con terribles comorbilidades que hasta una gripe podrían matarlos", manifestó.

Igualmente, sugirió que la cartera sanitaria brinde más detalles en relación con las personas que fallecen. “Se deben aclarar las muertes con Covid y qué muertes por Covid se dan diariamente", concluyó.