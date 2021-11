Ómicron: Médica en Sudáfrica pide calma ante aparición de variante

Carmen Zelaya, médica hematóloga residente en Sudáfrica, pidió calma y no entrar en pánico ante la aparición de la variante ómicron.

Carmen Zelaya, médica hematóloga residente en Sudáfrica, habló este martes a Monumental 1080 AM, donde manifestó que todavía no se tienen mayores novedades sobre las características de la variante ómicron del Covid-19 y pidió no entrar en pánico.