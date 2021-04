La representante del Ministerio Público, en contacto con Monumental 1080 AM, recordó que a partir de los 14 años los adolescentes ya son imputables.

Benítez apuntó a que el menor de edad que iba al mando del vehículo se expone a una imputación por exposición al peligro en el tránsito terrestre y violación del decreto presidencial por circulación fuera de horario.

Nota relacionada: Fiscalía convocará a padres de adolescentes tras aparatoso accidente

Además, la imputación también podría alcanzar a los padres por violación del deber de cuidado, que puede ser castigado con hasta tres años de prisión o multas.

De acuerdo con el reporte policial, uno de los ocupantes es hijo de un conocido senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y otro es hijo de un ex ministro de Obras Públicas.

Asimismo, la fiscala apuntó que los padres de los adolescentes acompañantes podrían iniciar una acción civil por daños y perjuicios al dueño de la camioneta.

Sobre la situación de salud de los menores de edad, la fiscala indicó que el conductor salió ileso del accidente, mientras que los otros tres acompañantes siguen internados en el sanatorio privado La Costa, siendo uno de ellos el que se encuentra con estado más grave.

Lea más en: Adolescentes de 14 años protagonizan vuelco de camioneta en San Bernardino

Como parte de la investigación, este lunes ya se solicitó a locales cercanos imágenes de sus cámaras de seguridad. El conductor manifestó que un motociclista se le apareció en el camino sin luces, por lo que pretendió desviarlo para evitar chocarlo, pero perdió el control del rodado.

Comisaría no dio aviso a tiempo a la Fiscalía

La fiscala Zulma Benítez reconoció que recién fue notificada este lunes del accidente por parte de la Comisaría 16ª de San Bernardino. Sin embargo, gracias a las redes sociales se enteró del hecho el domingo por la noche, por lo que reclamó el hecho al comisario Derlis Martínez.

"No dieron aviso a la Fiscalía en absolutamente en nada, eso quiero aclarar. Hablé con el comisario ayer a las 23.00, aproximadamente, porque me enteré en las redes sociales que se estaban divulgando imágenes del accidente", relató.

Continuó: "Le reclamé por qué no supe nada de un hecho tan grave y él me dice que no tenía por qué darme intervención ya que es un hecho de exposición, que quedó incautado el vehículo y el menor fue entregado a sus padres y que, entonces, por eso no comunicó y que en el día de la mañana (lunes) estaría comunicando al Ministerio Público qué fue lo que pasó".

Sin embargo, la representante del Ministerio Público aseguró que sí se tuvo que haber dado intervención a la Fiscalía, "o comunicado aunque sea por una llamada telefónica porque están involucrados menores de edad, con más razón porque estaban al volante sin registro de conducir, ellos no tenían por qué estar conduciendo y también estaban violentando al decreto presidencial", explicó.

Los nombres de los ocupantes del rodado y sus padres se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que prohíbe la publicación de datos que posibiliten identificar a los menores de edad en condición de víctimas o supuestos autores de hechos punibles.