Padre de Marcelo Pecci: El narcotráfico asesinó a mi hijo "por hacer bien su trabajo"

Sostuvo, además, que en varias ocasiones le aconsejó que esté en otra sección en el Ministerio Público porque la familia temía por su vida, y que alguna vez le dijo: "Papá, si me pasa algo es la voluntad de Dios".

"Que encuentren al culpable o no es harina de otro costal. Estos son sicarios que actúan enviados por otros, el mundo de la droga es terrible. Mi hijo fue probablemente el fiscal considerado más válido en el sentido de que le daban los casos más difíciles y él no rehuía, a veces se sentía estresado y me decía: 'papá, no voy a vivir tanto como ustedes por el estrés de mi trabajo'. Era muy cumplido, cumplía con sus plazos, no tenía miedo, era un chico valiente, prudente", expresó.

En conversación con NPY, lo recordó como "un hombre correcto, recto, que trabajó siempre en función a la Justicia, también dijo que le gustaba mucho el deporte y desde niño era fanático del Club Guaraní.

"Estas situaciones afectan, golpean y tienen un impacto a nivel nacional porque nunca han matado a un fiscal. Él me decía 'papá no te preocupes, ¿cuándo mataron a un fiscal o a un juez?', y nunca, es la primera vez en el Paraguay. Tres balazos frustran la vida de un joven de 45 años, ¿qué vamos a hacer?, que sea para bien", expresó entre lágrimas a NPY.

Comentó que "desgraciadamente el mal se impone al bien" y que la "gente torcida o mala gana la batalla en forma ilegal, en forma diferente, con otras armas".

Dijo que "el mundo del narcotráfico en forma internacional tiene poder económico y corrompe y corroe". Manifestó su profunda tristeza por el asesinato de su hijo.

Al subir en el escenario frente al Panteón Nacional de los Héroes, don Francisco Pecci Manzoni manifestó que "es duro para los mayores perder a un hijo, que es contra la ley de la naturaleza" y que lo que le resta de vida le queda la satisfacción del deber cumplido con patriotismo de Marcelo Pecci.

"Tendremos todos sus familiares el consuelo de saber que se ha ganado un lugar en la patria, patriota, mártir, héroe. Fue un chico de oro", expresó.

En otro momento, mencionó que es difícil cuando el narcotráfico y la narcopolítica se meten en otros países y acá en nuestro país, actuando a nivel internacional.

Mencionó que lo importante es que Marcelo Pecci “deja un legado maravilloso”. Lo recordó como una persona muy responsable en sus obligaciones.

“El cumplió bien su trabajo y lo mataron porque molestaba a la gente bandida y mala, desgraciada gente”, lamentó.

Por último agradeció la presencia de todas las personas que participaron de la gran movilización para exigir justicia por el cruel asesinato de Marcelo Pecci ocurrido el martes pasado en Colombia mientras estaba en su luna de miel.