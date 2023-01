Explicó que el lunes pasado sintió que fue "el día más triste de su vida" porque ahorró durante 10 años la suma de G. 40 millones para costear la cirugía, monto que fue robado por delincuentes quienes ingresaron a su vivienda en Cambyretá, Departamento de Itapúa.

Lea más: Doctor se ofrece a operar gratis a hijo de albañil, tras robo de sus ahorros

El padre quien trabaja en la construcción dijo que tras la desgracia que sufrió no esperaba el masivo apoyo de la ciudadanía y la colaboración de varios profesionales.

"Me pasó esto (el robo del dinero) el día lunes y hoy sábado ya estoy a punto de someterle en la cirugía a mi hijo gracias a los doctores que me dan una mano. Como padre no tengo palabras para agradecerles a los señores que me están brindando, es algo muy grande para mí", expresó este sábado en conversación con el programa La Lupa, emitido por Telefuturo.

Por último, dijo que el sueño de su hijo es trabajar también en el área de la construcción con su padre y su hermano.

No obstannte, recordó que posterior al robo de su dinero, nuevamente fue víctima de estafadores que le llamaron a su celular con la excusa de ayudar y le solicitaron sus datos y otras cosas.

La cirugía será este lunes

El doctor Jesús Marín, jefe del Servicio de Cirugía de Manos del Hospital de Trauma, se ofreció para estar a cargo de la operación. Señaló que este sábado examinó al niño y aseguró que se encuentra en buenas condiciones para la cirugía.

Comentó que se le realizarán unos estudios de ambas manos y también las pruebas laboratoriales correspondientes.

La cirugía fue marcada para este lunes a las 08:00 en el Sanatorio Santa Bárbara, que se ofreció para recibir al niño, donde podrá internarse con todos los gastos cubiertos.

Marín mencionó que recibieron el apoyo de muchas personas que van a colaborar, como el anestesiólogo que se ofreció para dar sin ningún inconveniente las anestesias, el fisioterapeuta que va tener a su cargo la recuperación y sus hijas doctoras, quienes forman parte de su equipo.

El médico explicó que al mediodía de este sábado al concluir los estudios se tendrá una idea exacta de los procedimientos que realizarán el lunes. Las personas interesadas en ayudar a la familia pueden comunicarse al (0985) 732-343.