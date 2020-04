Organización estudiantil universitaria pide una pausa para planificar año lectivo

Lea más: Herramientas para clases virtuales para educación superior

“La educación superior está atravesando por una difícil situación. Es una realidad que muchos estudiantes no cuentan con las condiciones para solventar sus estudios y mucho menos para participar de las clases virtuales”, explicaron.

Asimismo, mencionaron que no es justo que las personas pierdan su derecho a la educación por no tener cómo pagarla. Esto, en el marco del desempleo, cese de actividades, reducción de salarios y restricciones para trabajar debido a la pandemia del coronavirus (Covid-19).

En ese sentido, proponen una pausa de las clases virtuales y de todas las actividades académicas para poder planificarla y no ignorar que hay estudiantes y docentes que no poseen dispositivos con acceso a internet.

Así también, indicaron que es necesario que los estudiantes tengan participación en las decisiones que se vayan tomando en cuanto a la educación superior y que en la recalendarización se deberá tener en cuenta cada unidad académica, debido a que la realidad de cada una es totalmente distinta.

Entre otras cosas, sostienen que no se debe exigir que en este contexto de crisis económica los estudiantes sigan pagando por una educación que no reciben, como también que los alumnos afectados económicamente deban renunciar a su año lectivo por no tener para pagar los aranceles.

Por esa razón, alegan que se debe recurrir al congelamiento de los aranceles para universidades públicas y privadas.

Finalmente, solicitan al Gobierno que los docentes sigan percibiendo sus respectivos salarios y que para ello el Estado debe garantizar una ayuda salarial durante la pausa de las actividades académicas que proponen.

“Los y las miembros de la CED consideramos que estas soluciones planteadas son coyunturales, ya que en realidad la crisis de la Educación Superior va más allá de este contexto, por lo que como organización universitaria apuntamos a políticas públicas para buscar salidas a largo plazo, como garantizar el acceso a la educación para todas y todos”, remarcaron.